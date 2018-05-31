Общество

Совместное заседание президиумов Витебского, Псковского и Смоленского профсоюзных объединений состоится сегодня в Изборске

31 мая в Изборске состоится совместное заседание президиумов Витебского, Псковского и Смоленского профсоюзных объединений. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, в ходе заседания стороны обсудят реализацию решений профсоюзных органов по молодежной политике на современном этапе. Также на сегодня запланировано проведение третьей спартакиады «Профсоюзная дружба - профсоюзная сила».

1 июня участники международной профсоюзной встречи проведут круглый стол, в ходе которого будут рассмотрены перспективы развития межрегионального и международного сотрудничества профсоюзных организаций.

Напомним, что совместное заседание президиумов Витебского, Псковского и Смоленского профсоюзных объединений проходит ежегодно в рамках Соглашения о сотрудничестве. Впервые такой документ был подписан в 1991 году, с тех пор сотрудничество профобъединений плодотворно развивается. Ныне действующее Соглашение на 2017 – 2018 годы было подписано в Пскове в феврале 2017 года. В нем определены основные направления сотрудничества в сфере защиты трудовых и социально-экономических прав и интересов трудящихся в сопредельных областях, соблюдения гарантий деятельности профсоюзных организаций, прав и свобод граждан, демократических принципов социального правового общества. Также в Соглашении содержатся договоренности о содействии членам профсоюзов в вопросах трудоустройства и социальной защиты на рынках труда сопредельных территорий Республики Беларусь и Российской Федерации; участии в подготовке предложений к разрабатываемым законодательным и нормативно-правовым актам, затрагивающим интересы трудящихся; обмениваться опытом работы; сотрудничестве в области культуры, физкультуры и спорта; участии в массовых профсоюзных мероприятиях и акциях, проводимых в защиту социально-экономических и трудовых прав трудящихся, проводимых в сопредельных областях.

Одним из основных пунктов плана по реализации соглашения является проведение совместных заседаний президиумов профобъединений. В 2017 году такое совместное заседание прошло в городе Орша Витебской области. В этом году профсоюзных деятелей сопредельных территорий принимает профсоюзное объединение Псковской области.