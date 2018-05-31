Общество

В России сократят треть служащих

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью французской газете Les Echos заявил, что в ближайшие шесть лет цифровизация услуг в России позволит сократить число служащих на 30%.

По его мнению, «новая кадровая политика государства поможет проверить их мотивацию и привить новую культуру, ориентированную на достижение результатов в управлении».

Кудрин считает, что в конечном счете эти реформы «позволят уменьшить коррупцию в системе».

Как пишет «Парламентская газета», неделей ранее Кудрин также пообещал, что подконтрольное ему ведомство подготовит предложения, касающиеся изменений в структуре расходов в некоторых отраслях для повышения эффективности трат.