Общество

В Пскове проходит Межрегиональный съезд представителей садоводов, фермеров и сельхозкооперативов

В Пскове начал свою работу Межрегиональный съезд представителей садоводов, фермеров и сельхозкооперативов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, участников съезда приветствовал врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

Он поблагодарил организаторов за то, что для проведения этого мероприятия был выбран именно Псков. «В Псковской области растет объем производимой сельхозпродукции. Наши граждане знают, как работать на земле», - сказал врио губернатора.

Михаил Ведерников пообещал, что резолюция, которая будет принята по итогам съезда, в администрации Псковской области будет внимательно изучена и проработана. В заключение он пожелал всем участникам съезда плодотворной работы.

Глава Пскова Иван Цецерский присоединился к приветственным словам. Он напомнил обо всех мерах поддержки, которые оказывают городские власти сельхозпроизводителям, в том числе, о «налоговых каникулах» для садоводов.

Один из организаторов мероприятия - председатель ПРОО «Комиссия по контролю за соблюдением законодательства и развитию садоводств Псковской области» Анна Войченко отметила, что в таком формате съезд проходит впервые. «Нас, садоводов, фермеров и представителей сельхозкооперативов, объединяет одно: мы партнеры по развитию сельских территорий», - сказала она, добавив, что по итогам съезда принято решение внести рекомендации органам власти по ключевым проблемам.

Съезд проводится при поддержке администрации Псковской области в партнерстве с Фондом гарантий и развития предпринимательства Псковской области, Ассоциацией ТОС Псковской области, Ревизионным союзом сельхозкооперативов «Активное село», региональной Торгово-промышленной палатой.

Участие в съезда принимают региональные и муниципальные депутаты и другие представители органов власти Псковской, представители союзов садоводов и сельхозпроизводителей, гражданские активисты, руководители организаций, связанных с развитием села.

Эксперты обсудят такие актуальные темы для садоводов и фермеров, как государственная кадастровая оценка земельных участков в России, новый закон о коллективном садоводстве, сельхозкооперация, территориальное общественное самоуправление и другие.

Организована онлайн-трансляция форума.