Общество

Названы самые волнующие россиян проблемы детства

Главными проблемами детства россияне, как и десять лет назад, считают алкоголизм и наркоманию (37 процентов). Об этом сообщили во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Однако доля обеспокоенных этими явлениями снизилась с 2009 года на 10 процентов. Как отмечает «Лента.Ру», за тот же период заметно возросла доля респондентов, считающих первостепенной проблему низкого уровня жизни семей с детьми, — с 20 до 34 процентов.

Каждый пятый опрошенный (22 процента) выразил обеспокоенность недостатками воспитания в школах и детсадах.

Детская и подростковая преступность беспокоит не более восьми человек из каждой сотни, тогда как в 2009 году ее выделяли треть респондентов.

Втрое сократилась доля беспокоящихся за беспризорников — с 21 до 6 процентов.

«Результаты исследования свидетельствуют, что сегодня государство не в полной мере соответствует той роли по охране детства, которую хотело бы отвести ему общество, — прокомментировал результаты опроса руководитель практики информполитики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин.

В исследовании приняли участие две тысячи совершеннолетних россиян.