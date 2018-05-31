Общество

У псковичей есть возможность занять руководящую должность в Росреестре

Управление Росреестра по Псковской области сообщает, что Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии проводится конкурс на включение в кадровый резерв ведомства на должности, относящиеся в соответствии с номенклатурой Росреестра к главной и ведущей группам категории «руководители».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального ведомства, участниками конкурса могут стать желающие работать в Росреестре, не только сотрудники ведомства. Финал конкурса планируется провести в конце июня 2018 года в Сочи. Победители конкурса получат возможность быть трудоустроенными в Росреестр.

Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, прохождении гражданской или другой государственной службы, а также информации о трудовой деятельности. Претендентам, которые будут допущены ко второму этапу конкурса, предстоит пройти тестирование по темам деятельности Росреестра, а также индивидуальное собеседование с защитой проекта по теме «Как повысить качество государственных услуг, оказываемых Росреестром, и улучшить работу ведомства». Лучшие проекты, предложенные в ходе конкурса, предполагается использовать при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Деятельность Росреестра по созданию и развитию кадрового потенциала соответствует государственной политике в вопросах подготовки руководителей нового поколения. В частности, в начале 2018 года состоялся финал конкурса «Лидеры России». Работе с кадрами уделяется особое внимание и в Минэкономразвития России. В 2017 году был проведен конкурс «Лидеры Минэка». Из 75 финалистов этого конкурса 23 являются сотрудниками Росреестра, 15 представителей ведомства вошли в число его победителей. Финалисты конкурса представили проекты, направленные на развитие сферы недвижимости и земельно-имущественных отношений.

Кроме того, в Росреестре применяется системный подход в вопросах формирования кадрового потенциала ведомства. Так, 1 декабря 2017 года состоялось заседание коллегии Росреестра, на которой было принято решение поручить территориальным органам ведомства и филиалам его подведомственных учреждений направлять в центральный аппарат Службы предложения по кандидатурам работников, отличающихся высокими профессиональными навыками и способностями, обладающих нестандартным мышлением, способных реализовывать приоритетные проекты ведомства.

В соответствии с номенклатурой Росреестра к главной группе должностей государственной гражданской службы Российской Федерации категории «руководители» относятся должности: начальник управления и заместитель начальника управления центрального аппарата Росреестра, а также заместитель руководителя территориального органа Росреестра межрегионального уровня. К ведущей группе должностей категории «руководители» - заместитель руководителя территориального органа Росреестра в субъекте Российской Федерации.

Подробная информация о конкурсе на включение в кадровый резерв Росреестра размещена на сайте Росреестра в разделе «Кадровое обеспечение». Кроме того, информация об общих квалификационных требованиях, предъявляемых к кандидатам, и методах оценки их соответствия этим требованиям размещена на сайте государственной информационной системы в области государственной службы.