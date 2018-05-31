Общество

«Акваполис» опубликовал программу праздника к Дню защиты детей

Аквапарк «Акваполис» опубликовал программу праздника для юных гостей в Международный день защиты детей.

1 июня

13:00 - Аквафитнес. Изучаем акваснаряды, правила безопасного поведения на воде, учимся держаться на воде.

13.30 - Шоу мыльных пузырей.

14:00 - Подводный лабиринт. Изучаем секреты правильного дыхания и ныряния.

14.30 – Поролновое шоу.

15:00 - Аквафутбол. Развиваем плавательные навыки и координацию движений в воде и под водой.

15.30 - Аква зумба.

16:00 - Мастер-класс по совершенствованию плавательных способностей.

16:30 - Интерактивная беседа с профессиональным тренером по плаванию. Ответы на вопросы юных гостей Аквапарка и их родителей. Запись в группы по обучению плавания и оздоровлению.

Только 1 июня дети до 12 лет (включительно) отдыхают в аквапарке «Акваполис» совершенно бесплатно (конечно же, в сопровождении взрослых!)*.

* Взрослый покупает входной билет по действующим тарифам и может взять с собой бесплатно не более 2-х детей возрастом до 12 лет включительно.

Встречайте лето вместе с нами!