«Акваполис» опубликовал программу праздника к Дню защиты детей

Аквапарк «Акваполис» опубликовал программу праздника для юных гостей в Международный день защиты детей.
1 июня
13:00 - Аквафитнес. Изучаем акваснаряды, правила безопасного поведения на воде, учимся держаться на воде.
13.30 - Шоу мыльных пузырей.
14:00 - Подводный лабиринт. Изучаем секреты правильного дыхания и ныряния.
14.30 – Поролновое шоу.
15:00 - Аквафутбол. Развиваем плавательные навыки и координацию движений в воде и под водой.
15.30 - Аква зумба.
16:00 - Мастер-класс по совершенствованию плавательных способностей.
16:30 - Интерактивная беседа с профессиональным тренером по плаванию. Ответы на вопросы юных гостей Аквапарка и их родителей. Запись в группы по обучению плавания и оздоровлению.
* Взрослый покупает входной билет по действующим тарифам и может взять с собой бесплатно не более 2-х детей возрастом до 12 лет включительно.