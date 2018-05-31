Общество

В Псковской области слово «впервые» стало часто звучать в позитивном ключе - Михаил Ведерников

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников в рамках отчета о деятельности областной администрации за 2017 год озвучил знаковые проекты, которые были реализованы за отчетный период. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, свое выступление на сессии Псковского областного Собрания 31 мая Михаил Ведерников построил не только на основе сухой статистики, но и на своем представлении об основных направлениях развития региона.

«2017 год во многом стал для Псковской области знаковым. Несмотря на многочисленные сложности, администрации области вместе с Псковским областным Собранием депутатов удалось реализовать целый ряд проектов, которые для области стали первыми в своем роде за долгие годы», - подчеркнул врио губернатора. Так, по его словам, в конце прошлого года первое предприятие-резидент особой экономической зоны «Моглино» приступило к выпуску продукции, что стало фактическим началом работы инструмента ОЭЗ в Псковской области.

В Борисовичах была открыта первая за 25 лет новая школа. На очереди новое образовательное учреждение в Великих Луках, уже ведется работа по подготовке участка для новой школы в Дно.

При поддержке «Газпрома» в Псковской области началось самое крупное строительство спортивных площадок за последние 20 лет - было введено 8 объектов стоимостью 16 млн рублей каждая. Кроме того, 22 муниципалитета получили средства на реставрацию домов культуры, в 8 населенных пунктах построены кинотеатры. В конце прошлого года впервые за 25 лет начала работать санавиация, которая уже помогла нашим врачам спасти более 70 жизней.

«Благодаря проделанной работе в этом и ряде других направлений, в Псковской области слово «впервые» стало часто звучать в позитивном ключе, и в наших силах и планах превратить это в привычку», - подчеркнул Михаил Ведерников.