Общество

Псковские пенсионеры отправятся в Пятигорск на Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью

С 5 по 8 июня в городе Пятигорске пройдет финал VIII Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров, в рамках которого представители старшего поколения продемонстрируют свои навыки работы с компьютером и интернетом.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Псковской области, представлять Псковскую область будут победители регионального чемпионата в номинации «Уверенный пользователь» Виктор Ефимов из Опочки, в номинации «Начинающий пользователь» Тамара Яковлева из Пустошки.

В этом году за право представлять свою область, республику или край на чемпионате боролись более 10 тыс. человек по всей стране. Отборочные соревнования стартовали в начале марта в 900 муниципальных образованиях 77 субъектов РФ.

В финале лучшие встретятся с командами соотечественников из-за рубежа: Армении, Беларуси, Великобритании, Испании, Словении, Чехии и Финляндии. Возраст большинства участников чемпионата составляет от 60 до 65 лет, а каждый седьмой перешагнул 70-летний рубеж.

Организаторами турнира выступили Союз пенсионеров России и Правительство Ставропольского края при поддержке Совета федерации, Министерства труда РФ и Министерства связи РФ, а также Пенсионного фонда России.

В предыдущие годы участники компьютерного многоборья соревновались в таких заданиях, как умение пользоваться поисковиками или записываться к врачу через интернет. В нынешнем году им предстоит продемонстрировать знание новых сервисов и технологий, облегчающих повседневную жизнь.

Номинации турнира включили в себя работу на портале электронных услуг Пенсионного фонда России es.pfrf.ru и портале Государственной информационной системы ЖКХ.

Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров проводится с 2011 года по инициативе Союза пенсионеров России и нацелен на популяризацию обучения компьютерным технологиям среди представителей старшего поколения, успешную социальную адаптацию пенсионеров в информационной среде, повышение доступности для них государственных услуг онлайн и возможностей активного участия в общественной жизни.

Уровень компьютерной грамотности среди российских пенсионеров растет с каждым годом. Сегодня старшее поколение использует компьютерные устройства и интернет не только для общения и досуга, но и для решения повседневных задач, самообразования, трудоустройства, получения дополнительных доходов. Большая роль в процессе популяризации интернет-технологий среди пенсионеров принадлежит ежегодному Всероссийскому чемпионату по компьютерному многоборью среди пенсионеров.

Ранее хозяевами финала чемпионата становились Вологда, Воронеж, Ульяновск, Москва, Казань, Новосибирск и Санкт-Петербург.

Отметим, региональный чемпионат проходил в рамках проекта «Единой России» «Старшее поколение».