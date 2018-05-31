Общество

Сформировать строгий, но выполнимый график погашения госдолга призвал Михаил Ведерников

Псковской области необходимо сформировать строгий, но выполнимый график погашения госдолга. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на сессии Псковского областного Собрания 31 мая сообщил врио губернатора Михаил Ведерников, представляя депутатам отчет о деятельности областной администрации за 2017 год.

По его словам, несмотря на положительные тенденции, целый ряд сложных и труднорешаемых проблем 2017 года перекочевал в 2018 год. «У нас скопился почти миллиардный долг перед «Газпромом», мы должны МРСК, «Ростеху», ресурсоснабжающим организациям в муниципалитетах, очень сложное финансовое положение в псковском «Горводоканале», большие долги у «Псковпассажиравтотранса», «Псковавиа» и ряда других организаций. Совокупный объем этих долгов составляет порядка 16 млрд рублей, а это половина годового дохода консолидированного бюджета области», - перечислил врио губернатора.

«Чтобы двигаться дальше, нам необходимо сформировать строгий, но выполнимый график погашения задолженностей, и неукоснительно его выполнять», - убежден он.

Среди проблем, с которыми столкнулся регион, он также отметил нехватку средств на льготное лекарственное обеспечение жителей области. Кроме того, подавляющее большинство социальных учреждений области нуждается ремонте.

«Нет никакого смысла драматизировать, но работы нам предстоит действительно очень и очень много. Для решения этих вопросов нужны дополнительные источники финансирования. Важно использовать все возможности: увеличивать собственную доходную базу, вести активную работу по привлечению средств из федерального бюджета, привлекать всевозможные фонды и профессиональные институты, внедрять практику государственно-частного партнерства и концессионных соглашений, использовать самые передовые практики и технологии», - заявил Михаил Ведерников. Это, по его словам, очень сложная и серьезная работа, требующая профессионального подхода, полной самоотдачи и объединения усилий. «И в этом отношении, уважаемые депутаты, я рассчитываю на вашу поддержку», - подчеркнул врио губернатора, обращаясь к региональному парламенту.