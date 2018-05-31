Общество

Аутсайдером межрегиональной конкуренции назвал Лев Шлосберг Псковскую область

Аутсайдером межрегиональной конкуренции назвал Псковскую область руководитель фракции «Яблоко» в Псковском областном Собрании Лев Шлосберг. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, депутат в своем выступлении перед рассмотрением основной повестки сессии Псковского областного Собрания представил коллегам краткий доклад о состоянии псковского региона в разрезе СЗФО.

Свой доклад он сформировал на основе открытых данных Минфина, Федерального казначейства и Росстата. Их анализ дал основание Льву Шлосбергу полагать, что псковский регион не выдерживает межрегиональной конкуренции. Так, по налоговым доходам, налогам на прибыль, НДФЛ в пересчете на одного жителя мы находимся на последнем, 11 месте по СЗФО. По расходам бюджета в пересчете на человека Псковская область тоже на последнем месте по Северо-Западу. По приоритетным расходам на оплату труда и социальное обслуживание населения псковский регион занимает пятое по округу место. Эти расходы в бюджете области составляют 31%.

Также Лев Шлосберг отметил, что администрация Псковской области реализует политику сознательного ограничения социальных расходов, поддерживая их на минимуме, предусмотренном законом.

В части привлечения кредитов Псковская область демонстрирует рост: в 2017 году было привлечено кредитов на 22 млрд рублей - на 32,5% больше, чем в 2016 году.

Эту ситуацию Лев Шлосберг считает результатом длительных событий. «Псковская область стабильно является аутсайдером межрегиональной конкуренции», - констатировал он и назвал самым печальным результатом этих процессов отток людей в другие регионы, в том числе и за качественной медпомощью.

Главной проблемой псковского региона он назвал бедность.