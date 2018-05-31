Общество

После проведенной по следам трагедии в Кемерово в Псковской области проверки оштрафованы 68 юридических лиц и больше 120 - должностных

После проведенной по следам трагедии в Кемерово в Псковской области проверки оштрафованы 68 юридических лиц и больше 120 - должностных. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе парламентского часа в рамках сессии Псковского областного Собрания сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Псковской области Владимир Якунин.

Он напомнил, что после трагедии в Кемерово в Псковской области, как и по всей России, была развернута масштабная надзорно-профилактическая работа. Для проведения внеплановых проверок на предмет соответствия нормам пожарной безопасности были определены 307 объектов, в том числе 11 торгово-развлекательных центров. По состоянию на сегодня проверки проведены на всех объектах. На 230 объектах были выявлены 2035 нарушений правил пожарной безопасности, 321 нарушение устранено. К ответственности привлечены 68 юридических лиц и больше 120 - должностных.

Кроме того, за это время в ГУ МЧС России по Псковской области поступило 26 обращений, касающихся нарушений требований пожарной безопасности в ТЦ и магазинах. Все они были учтены. Работа по проверки объектов с массовым пребыванием людей в настоящее время завершена, но решается вопрос об ее продлении.

Владимир Якунин отметил, что также МЧС были проведены различные совещания по привлечению общественных организаций к проведению таких внеплановых проверок.

В целом, рассказал заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Псковской области, за минувший год в регионе устранено 5174 нарушений требований пожарной из 5404 выявленных, то есть почти 96%.

Депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг («Яблоко») поинтересовался, были ли в Псковской области обнаружены объекты с массовым пребыванием людей, не переведенные в новый тип строения. Владимир Якунин пояснил, что в Псковской области не установлено фактов эксплуатации переоборудованных объектов без разрешительной документации.