Общество

Госинспекция труда Псковской области опубликовала план проверок в июне

Государственная инспекция труда в Псковской области в июне проверит организации, учреждения и индивидуальных предпринимателей, которые предусмотрены Планом проверок на 2018 год.

Так, проверки пройдут в МП по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения «Водоканал» г. Великие Луки, ГБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Пскова», ГБУЗ «Детский санаторий «Великолукский», ЗАО «Железобетонные изделия», ООО «Елецкрупа», ООО «Псковский дом», ЗАО «Островский хлебокомбинат», ИП Плавуцкая Т.В., ИП Минаев И.Л.