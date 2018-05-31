Общество

В июне семь депутатов встретятся с псковичами в приемной «Единой России»

В июне семь депутатов проведут встречи с гражданами в региональной общественной приемной «Единой России».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», так, 13 июня заявителей выслушает парламентарий Лидия Драгунова, 26 июня - ее коллега по областному Собранию Владимир Яников. Приемы пройдут с 10.00 до 13.00. В то же время 27 июня псковичи могут обратиться за помощью и содействием к председателю ПОСД, секретарю регионального отделения партии Александру Котову.

Также в этот день с 14.00 до 17.00 в приемной будет работать руководитель фракции «Единой России» в Псковской городской Думе Денис Иванов. На неделю раньше, 20 июня, вопросы можно будет задать народному избраннику Григорию Стороненкову. В начале месяца, 7 июня, обращения жителей Пскова рассмотрит депутат гордумы Валерий Тюменцев, 6 июня - его коллега Владимир Воробьев.

Депутаты-единороссы различных уровней ежемесячно проводят приемы граждан по личным вопросам в региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева по адресу: Псков, улица Гоголя, 9, телефон 8 (8112) 66-25-12.