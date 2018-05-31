Общество

Лучших показателей снижения младенческой смертности достигла Псковская область в 2017 году

Лучших показателей снижения младенческой смертности достигла Псковская область в 2017 году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на сессии Псковского областного Собрания 31 мая сообщил врио губернатора Михаил Ведерников, представляя депутатам отчет о деятельности областной администрации за 2017 год.

Долгие годы, по его словам, Псковская область оставалась регионом с одним из худших показателей по соотношению смертности и рождаемости. На примере нашего региона даже изучался феномен «депопуляции», что достаточно ярко характеризует ситуацию. «Однако можно точно сказать, что мы ушли от точки "невозврата"», - полагает Михаил Ведерников.

В 2017 году область продолжила уже наметившуюся тенденцию по снижению смертности. Уже более пяти лет этот показатель продолжает падать, в этот раз – на 2,8%. Мало того, за эти пять лет смертность снизилась почти по всем направлениям – как по заболеваниям, так и по внешним причинам. Единственным исключением в этом ряду стоят заболевания органов дыхания, заметил врио губернатора.

Сейчас Россия вошла в демографическую яму, которая, по прогнозам экспертов, продлится до 10 лет. «Псковская область на этом фоне не исключение – и наши показатели рождаемости упали на 14,4%. По стране показатель упал на 11%», - отметил Михаил Ведерников.

Особенно важной новостью, по его словам, становится снижение младенческой смертности. В 2012 году коэффициент равнялся 10, в 2015 - 7,7, в 2017 году – 5,3. «Это лучший показатель за всю историю области. Уверен, сохранить эту тенденцию поможет новый Перинатальный центр», - заключил врио губернатора.