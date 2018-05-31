Общество

1 июня в Псковской области стартует месячник безопасности на водных объектах

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах Псковской области в летний период с 1 июня и до окончания купального сезона пройдет месячник безопасности на водных объектах региона.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, главной задачей проведения месячника безопасности на водных объектах Псковской области в летний период является снижение гибели людей и несчастных случаев на водоемах путем повышения эффективности профилактических мероприятий и контроля за обеспечением безопасности людей при эксплуатации маломерных судов и в местах массового отдыха на воде.

Основные задачи месячника безопасности на водных объектах:

- совершенствование взаимодействия Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Псковской области и органов местного самоуправления по формированию и реализации нормативно-правовых актов, направленных на повышение безопасности людей на водных объектах;

- повышение эффективности контроля за обеспечением безопасности людей на водных объектах области;

- реализация комплекса мероприятий, направленных на совершенствование государственного и технического надзора за маломерными судами и базами (сооружениями) для их стоянок;

- повышение эффективности профилактических мероприятий по предупреждению аварийности маломерных судов и несчастных случаев с людьми на водных объектах.

В рамках месячника по безопасности на водных объектах Главным управлением МЧС России по Псковской области будет проведен ряд мероприятий, направленных на решение главной задачи месячника:

- работа по информированию населения о мерах безопасности на воде и мероприятиях, проводимых в рамках месячника безопасности на водных объектах путем выпуска и распространения наглядно-изобразительных материалов, организации «Уголков безопасного поведения на воде»; использования систем громкоговорящей связи, плазменных экранов; путем проведения силами личного состава разъяснительной работы среди родителей и детей в образовательных учреждениях;

- осуществление технического освидетельствования пляжей и других мест массового отдыха на водоемах;

- организация работы по выявлению незарегистрированных мест массового отдыха граждан на водоемах, принятие необходимых мер, направленных на активизацию работы органов местного самоуправления по обустройству и открытию безопасных мест купания и отдыха населения на водоемах, (особое внимание при этом уделяется оборудованию мест отдыха детей на водных объектах);

- усиление профилактической, агитационно-пропагандистской и разъяснительной работы с привлечением работников ВОСВОД, других общественных организаций в целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных объектах;

- организация совместного патрулирования и рейдов спасательных служб, ВОСВОД и других общественных организаций и ряд других мероприятий.