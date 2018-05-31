Общество

Михаил Ведерников заявил о необходимости принятия актуальной программы привлечения медкадров на ближайшие несколько лет

В Псковской области необходимо принять актуальную программу привлечения медицинских кадров на ближайшие несколько лет. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на сессии Псковского областного Собрания 31 мая сообщил врио губернатора Михаил Ведерников, представляя депутатам отчет о деятельности областной администрации за 2017 год.

Главное проблемное место нашего здравоохранения, по его словам, заключается именно в кадровом дефиците и, как следствие, доступности и качестве медицинской услуги. «К сожалению, в этом направлении негативные тенденции только предстоит переломить. Сейчас после целевого обучения в регион возвращается далеко не так много молодых врачей, как нам бы этого хотелось. Если в 2013 году этот показатель равнялся 78,8%, то в прошлом году - уже 62,1%. Справедливости ради нужно отметить, что и общее число целевиков было увеличено в 2 раза, с 19 до 41, но для решения проблемы этого пока недостаточно», - сказал врио губернатора.

«Псковской области, даже с учетом всех существующих программ поддержки, чрезвычайно сложно конкурировать с соседями Санкт-Петербургом и Ленинградской областью, с частными клиниками - особенно, с точки зрения зарплат. А значит, необходимо расширять спектр мер, направленных на повышение привлекательности наших медицинских учреждений для специалистов, прежде всего, молодых», - добавил он.

Также, по мнению Михаила Ведерникова, нужно внимательно проработать новые меры поддержки и профессионального развития для необходимых кадров, такие как: возможность выкупа служебного помещения; организация конференций; помощь в посещении федеральных и зарубежных обучающих мероприятий, грантовая поддержка, в том числе за счет проведения профессиональных конкурсов. Уже сейчас администрацией области организованы денежные выплаты студентам-«целевикам», предоставляется служебное жилье медицинским работникам, действуют льготная ипотека, «подъемные», компенсация платы за жилье и коммунальные расходы, проводятся конкурсы профессионального мастерства.

Одним из главных долгосрочных решений врио губернатора назвал открытие в Псковском государственном университете с 1 сентября 2018 года собственного лечебного факультета: по 20 мест на специальности «Медицинская биохимия», «Медицинская кибернетика» и «Лечебное дело». «С 2019 года планируем силами студентов закрыть все вакансии врачей-лаборантов и медицинских статистиков, к 2024 году получат дипломы врачи клинических специальностей. Нам вместе надо внимательно изучить опыт других регионов и принять актуальную программу привлечения медицинских кадров на ближайшие несколько лет», - заключил Михаил Ведерников.