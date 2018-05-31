Общество

218 млн рублей сэкономила Псковская область за три года в результате оптимизации учреждений здравоохранения

218 млн рублей сэкономила Псковская область за три года в результате оптимизации учреждений здравоохранения. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на сессии Псковского областного Собрания 31 мая сообщил врио губернатора Михаил Ведерников, представляя депутатам отчет о деятельности областной администрации за 2017 год.

Вопрос о результатах реструктуризации и оптимизации учреждений здравоохранения ему в рамках подготовки отчета задал руководитель фракции «Яблоко» Лев Шлосберг.

Михаил Ведерников напомнил, что в 2012 году, до проведения оптимизации, в регионе насчитывалось 63 учреждения здравоохранения, включая муниципальные. В результате оптимизации 31 медицинская организация была «укрупнена» в 14. При этом ни один объект здравоохранения закрыт не был. «Экономия финансовых средств за 2015-2017 года составила 218 млн рублей, которые были направлены на повышение уровня оплаты труда отдельных категорий медицинских работников», - сообщил врио губернатора.

Одноканальное финансирование позволило снизить нагрузку областного бюджета на содержание учреждений, реализующих территориальную программу ОМС, при одновременном увеличении субвенций с 2,3 млрд рублей в 2012 году до 6,8 млрд рублей в 2018 году (т.е. фактически почти в 3 раза).

«В сложившихся обстоятельствах, при наших условиях бюджета, этот шаг был вынужденной, но, наверное, необходимой мерой. Однако очевидно, что возможности для оптимизации сейчас полностью исчерпаны, - констатировал Михаил Ведерников. - Сегодня мы делаем ставку на развитие качества медицинских услуг в регионе, а также обеспечения их доступности для всех жителей области. Это не только санавиация, но и реконструкция и строительство фельдшерско-акушерских пунктов».

После переговоров на федеральном уровне псковский регион получил средства на строительство ФАПов для 16 районов области - на это предусмотрено порядка 240 млн рублей. На эти же средства будут приобретены два мобильных ФАПа для Опочецкой и Стругокрасненской межрайонных больниц.