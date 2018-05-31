Общество

Вопрос с очередями в детсады остается актуальным в Пскове, Великих Луках и Псковском районе

Вопрос с очередями в детские сады остается актуальным в Пскове, Великих Луках и Псковском районе. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на сессии Псковского областного Собрания 31 мая сообщил врио губернатора Михаил Ведерников, представляя депутатам отчет о деятельности областной администрации за 2017 год.

По его словам, в 2018-2019 годах планируется ввести не менее 680 дополнительных мест для детей раннего возраста, в том числе за счет строительства новых детских садов. Псковской области на эти цели выделены федеральные средства в размере 398 млн рублей, из них на 2018 год - 244 млн рублей и на 2019 - 154,8 млн рублей.