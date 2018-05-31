Общество

109 зданий Пскова планируется отремонтировать к Ганзе-2019

109 зданий Пскова планируется отремонтировать к Международным Ганзейским дням, которые пройдут в 2019 году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на сессии Псковского областного Собрания 31 мая сообщил врио губернатора Михаил Ведерников, представляя депутатам отчет о деятельности областной администрации за 2017 год. Речь идет о зданиях, расположенных на территории праздничного пространства.

Вопрос о готовности области принять Ганзейские дни к Михаилу Ведерникову поступил от депутатов Псковского областного Собрания фракции ЛДПР.

«Если судить по итогам последнего заседания оргкомитета по подготовке к фестивалю, нам предстоит еще много работы. На наших плечах лежит очень большая ответственность, и совершенно необходимо продолжать качественную подготовку по всем направлениям», - отметил врио губернатора.

Есть, по его словам, и заметные успехи. Удалось на федеральном уровне получить принципиальную поддержку по вопросу завершения реконструкции стадиона «Машиностроитель», ключевой площадки мероприятий Ганзы – а в этом случае речь идет о 750 млн рублей.

Кроме того, на территории праздничного пространства фестиваля планируется отремонтировать 109 зданий, фасады которых требуют незамедлительного капитального ремонта (в том числе 38 зданий являющихся объектами культурного наследия). На эти цели планируется получить 500 млн рублей в качестве поддержки федерального бюджета.

«Также отмечу, что в работу по организации фестиваля влилось большое количество молодежных активистов, в том числе в рамках проекта "Команда 2018". Есть много интересных проектов, так что думаю, гостей будет, чем удивить», - заметил Михаил Ведерников.

Также властям необходимо проработать логистику для иностранных туристов, провести анализ существующего гостиничного комплекса, транспортной доступности, провести мероприятия по благоустройству Пскова. «Все это в рабочем порядке будем решать в течение года. Я поручил, начиная со следующего заседания оргкомитета, распределить оставшуюся работу по направлениям, и за каждым закрепить ответственного. По всем направлениям будут регулярные отчеты. От нас требуется системная профессиональная работа, и я вижу только такой способ ее обеспечить», - заключил врио губернатора.