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Общество

Военный прокурор разъясняет: За уклонение от прохождения военной службы грозит уголовная ответственность

31.05.2018 14:22|ПсковКомментариев: 0

Часть 1 статьи 328 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает уголовную ответственность за уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы.

Уклонение от призыва на военную службу может выражаться в неявке без уважительных причин по повестке военного комиссариата на медицинское освидетельствование, заседание призывной комиссии или в военный комиссариат для отправки к месту прохождения службы.

Ответственность за данное преступление наступает независимо от того, уклонялся ли призывник только от очередного призыва на военную службу или имел цель совсем избежать несения военной службы по призыву.

Самовольное оставление призывником сборного пункта до отправки его к месту прохождения военной службы в целях уклонения от призыва на военную службу также является преступлением.

Как уклонение от призыва на военную службу расценивается получение призывником обманным путем освобождения от военной службы в результате симуляции болезни, причинения себе какого-либо повреждения (членовредительства), подлога документов или иного обмана. 

Указанное преступление относится к категории преступлений небольшой тяжести и наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Теги: #военная прокуратура
Источник: Псковская Лента Новостей
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