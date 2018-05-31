Общество

Областные депутаты одобрили повышение денежного довольствия госслужащим

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали в двух чтениях проект закона Псковской области об внесении изменений в региональный закон «О денежном содержании лиц, замещающих государственные должности Псковской области». Об этом передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии парламента.

Документ разработан комитетом по управлению государственной службой и наградам администрации области в связи с согласованием врио губернатора области индексации заработной платы государственным гражданским служащим области на 4 % с 1 января 2018 года.

В новой редакции изложено приложение к закону области, предусматривающее увеличение размеров ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Псковской области.