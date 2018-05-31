Общество

Благотворительную акцию «Я рисую планету детства» проведут в Пскове 1 июня

Псковское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» совместно с Городским парком культуры и отдыха им. А. С. Пушкина при поддержке администрации города Пскова 1 июня проведет благотворительную акцию-праздник «Я рисую планету детства», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском Красном Кресте.

«Участие в данном мероприятии принесет массу позитива вам и вашим детям. Аквагрим, выполненый молодыми добровольцами Красного Креста, превратят вашего ребенка в фантастического зверя или героя. Попробовав себя в роли художника и нарисовав картину пальчиковыми красками, каждый ребенок получит не только удовольствие, но и сладкий приз в подарок. Хорошее настроение и чувство настоящего праздника вам обеспечат: концерт, рисование мелками, твистинг, распродажа детских поделок», - отметили организаторы.

И на мероприятии гостям предоставляется уникальная возможность стать финансовыми спонсорами бесплатных горячих обедов для детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Более 10 лет Псковский Красный Крест предоставляет горячие бесплатные обеды детям в 7 районах области. Сейчас такую помощь в виде бесплатных обедов получают 155 детей. Обед на 1 ребенка в виде первого и второго блюд, чая и хлеба оценивается в 50 рублей.

Мероприятие пройдет 1 июня с 12.00 до 15.00 в Детском парке города.