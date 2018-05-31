Общество

Tele2 ускоряет мобильный интернет в Псковской области

Tele2 расширила сети 3G и 4G в 11 населенных пунктах Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, новые скорости мобильного интернета получили более 19 000 псковичей: горожане, дачники, посетители таможенного терминала на границе с Латвией. Также оператор провел технические работы на федеральных трассах.

В 2018 году Tele2 продолжает активно расширять зону покрытия и увеличивать емкость сетей 3G и 4G в Псковской области. Новые базовые станции 4G в частотном диапазоне 1800 МГц появились в Дедовичах и в Печорах. Данный частотный диапазон обеспечивает широкое покрытие и высокую скорость передачи данных.

Делая акцент на 4G, Tele2 также продолжает развитие сети 3G в регионе. С начала 2018 года технические специалисты компании установили базовые станции в деревнях Алоль, Валуево, Молочково-Дубенец, Дубровке, Логуново, Пучнино, Бобриково, в Красный Луч и поселке Золотково - пригороде Великих Лук. Расширение сети коснулось жителей небольших поселков и деревень, популярных баз отдыха и территорий крупных дачных садоводческих товариществ, а также участков федеральных трасс М-20 и М-9, регионального шоссе «Великие Луки - Невель» и «Великие Луки - Новосокольники». Связь также улучшили в районе пограничного пункта на границе с Латвией.

«Возможности современных гаджетов расширяются, все больше задач мы решаем с помощью телефона. Личные фотографии и видеозаписи мы храним в «облаке», а не на домашнем жестком диске. Общаемся чаще в соцсетях и мессенджерах, чем через SMS. Поэтому потребности в скоростном мобильном интернете растут. Псковская область в этом отношении не исключение. Только за прошлый год трафик вырос более чем в два раза. В этом году мы продолжаем инвестировать в строительство сети скоростного мобильного интернета, чтобы нашим клиентам с учетом их растущих потребностей в интернете и высоких скоростях было хорошо с Tele2», - отметил Константин Крайнов, технический директор псковского филиала Tele2.

Напомним, Tele2 запустила сеть LTE в Псковской области в августе 2017 года. К началу 2018 года 4G-интернет доступен 70% населения региона, 3G-интернет - 82%. За прошлый год интернет-трафик в сетях 3G и 4G вырос в 2,6 раза, в первом квартале 2018 года - в 1,3 раза. Также стабильно растет доля интернет-трафика в LTE. В настоящее время более 35% данных проходит через сети четвертого поколения.