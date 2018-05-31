Общество

Численность бедного населения Псковской области в 2017 году сократилась на 9,7 тыс. человек

Численность бедного населения Псковской области в 2017 году сократилась на 9,7 тыс. человек. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на сессии Псковского областного Собрания 31 мая сообщил врио губернатора Михаил Ведерников, представляя депутатам отчет о деятельности областной администрации за 2017 год.

«Основные итоги 2017 года – хотя и не большое, но сокращение численности бедного населения на 9,7 тыс. человек и рост реальных доходов населения области (впервые после 2014 года)», - отметил врио губернатора.

«Отвечая на вопрос фракции КПРФ о работе над погашением задолженностей по выплате зарплат, хочу отметить, что это направление находится на особом контроле в администрации области. По всем ключевым предприятиям проходят отдельные рабочие встречи, ведётся поиск путей по урегулированию проблем», - подчеркнул М.Ведерников.

По его словам, с начала 2018 года просроченную задолженность по заработной плате погасили 10 организаций расположенных на территории города Пскова на сумму 33,2 млн рублей.

В частности, в текущем году состоялись 2 встречи с руководителями и конкурсными управляющими АО «Ростек-Псков» и ОАО «Псковавиа». По итогам заседания комиссии, погашена задолженность в сумме 8,9 млн рублей.

На начало мая в Пскове 25 организаций имеют просроченную задолженность по заработной плате. Из них 15 организаций являются не действующими, 3 организации находятся в стадии банкротства.

В прошлом году Псковская типография была выведена из процедуры банкротства. «В этом тяжелом процессе удалось не только выплатить все задолженности, но и вернуть предприятие в рабочее состояние. Исходя из нового указа президента, Псковской области предстоит провести большую работу и по снижению уровня бедности. В «майском указе» стоит задача снизить бедность к 2024 году в 2 раза», - сказал врио губернатора.

Особое внимание, по словам Михаила Ведерникова, уделяется поддержке занятности населения. Администрацией области на реализацию мероприятий в этой области запланировано выделение 26,7 млн. рублей (+ 2,1 млн. рублей к 2017 г.). Сохраняется стабильность в вопросе заработной платы. Начисленная зарплата выросла по сравнению с предыдущим годом на 5,6% и составила 23,3 тыс. рублей. Также выросла и реальная заработная плата.

С 1 октября 2017 года и с 1 января 2018 года проведены индексации зарплат бюджетникам на 2 и 4 процента соответственно. Минимальный размер оплаты труда с 1 мая 2018 года доведен до прожиточного минимума трудоспособного населения области.

Рынок труда сохранил устойчивость и стабильность, заключил врио губернатора.