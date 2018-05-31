Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

Программа выходит в день официального старта предвыборной кампании по выбору губернатора Псковской области. Также сегодня врио губернатора области Михаил Ведерников впервые выступит с отчетом о деятельности администрации региона перед депутатами областного Собрания. Этим и другим актуальным вопросам общественно-политической повестки будет посвящена сегодняшняя программа.

Ведут эфир главный редактор радиостанции Максим Костиков, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко и публицист, кандидат исторических наук Константин Калиниченко.

Если вам есть, что сказать по обсуждаемым темам, звоните по телефону прямого эфира 56-73-72.

Трансляция завершена.