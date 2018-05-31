Общество

Старейшему аэронавту России Михаилу Найдорфу исполнилось 80 лет

30 мая старейшему аэронавту России Михаилу Найдорфу исполнилось 80 лет, из которых 28 он посвятил воздухоплаванию. В этот вид спорта он пришел из самолетостроения, отдав практически полвека работе в Долгопрудненском конструкторском бюро автоматики. Он прошел путь от техника-конструктора до ведущего конструктора по особо важным объектам авиационной техники. В конце 80-х годов Михаил Аврумович приступил к разработке теплового аэростата, а уже в 1991 году соревновался на нем в небе над Рыльском. Спустя два года, когда в России начали выдавать пилотские лицензии, он получил удостоверение за номером 005, став одним из первых лицензионных пилотов в нашей стране.

На сегодняшний день Михаил Аврумович налетал более 2 000 часов, в том числе и на различных соревнованиях российского и мирового уровня. Его аэростат поднимался в небо Франции, Германии, Иордании, Ирака и других стран. Не единожды Михаил Аврумович приезжал и в наш славный город. И в этом году он вновь будет покорять великолукское небо на своем аэростате «Профессор Олег Данилов».

Оргкомитет Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках поздравляет Михаила Аврумовича с 80-летием и желает счастья, благополучия, взаимопонимания, любви и поддержки. Пусть дарящее вдохновение небо всегда будет надежным другом и товарищем.

В одном из своих интервью Михаил Найдорф сказал, что самой большой радостью в его жизни является возможность летать на тепловом аэростате. Так пускай же это чувство сопровождает его долгие-долгие годы!

Пресс-центр МВВвВЛ-2018. Фото предоставлено Михаилом Найдорфом.