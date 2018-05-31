Общество

Акция «Знакомься - Твоя земля!» привлечет внимание псковичей к 140-летию Ботанического сада

2 июня в рамках Экологической информационно-просветительской акции «Знакомься - Твоя земля!» пройдут мероприятия, посвященные 140-летию Ботанического сада г. Пскова.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей руководитель проекта «Твоя земля», менеджер ПООО «Чудской проект» Андрей Васильев, с 12.00 до 14.30 территория Ботанического сада станет местом проведения экологического квеста для школьников и викторины для посетителей Ботанического сада.

Студенты-волонтеры ПсковГУ предложат посетителям парка ответить на вопросы викторины, посвященной 140-летию Ботанического сада и стать участниками розыгрыша призов, который будет проходить в выставочном павильоне стадиона «Машиностроитель» с 14.30 до 15.00. Участников ждет много разных и необычных призов.

Школьники смогут принять участие в экологическом квесте, который подготовили для них преподаватели факультета естественных наук ПсковГУ. Школьные экологические команды и зарегистрированная в выставочном павильоне команда добровольцев по подсказкам в виде «ключей» попытаются определить, какие виды деревьев произрастают на территории Ботанического сада, после чего вместе организаторами акции установят 18 табличек с информацией о произрастающих в парках видах деревьев.

В 16.00 участники акции соберутся в Ботаническом саду у скульптуры «Мать и дитя», где состоятся церемония награждения наиболее активных участников акции, победителей турнира школьных экологических команд и фотосессия.

Инициатором и координатором проведения мероприятий к юбилею Ботанического сада является Псковская областная общественная организация «Чудской проект». Мероприятия проводятся при поддержке Управления городского хозяйства администрации г. Пскова и факультета естественных наук, медицинского и психологического образования ПсковГУ.

Инициатором создания Ботанического сада стал Николай Иванович Раевский, педагог-натуралист, первый директор Сергиевского реального училища. По его просьбе в 1875 году городская дума отвела училищу под Ботанический сад участок земли между Сергиевскими и Великими воротами. Официальное открытие Ботанического сада состоялось 14 июня 1878 года.