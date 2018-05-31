Общество

Нам все время приходится выбирать между срочными и очень срочными вопросами - Михаил Ведерников

«Нам все время приходится выбирать между срочными и очень срочными вопросами», - как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом заявил на сессии Псковского областного Собрания врио губернатора Михаил Ведерников, отвечая на вопрос руководителя фракции «Яблоко» Льва Шлосберга о том, что власти региона делают для совершенствования межбюджетных отношений. При этом депутат заметил, что обязательства, которые должны выполнять власти муниципальных образований региона, финансируются всего на 40%.

Михаил Ведерников ответил, что власти региона занимаются этим вопросом в ручном режиме. «Надо понимать, что недофинансирование идет не потому, что мы такие жадные. К сожалению, нам все время приходится выбирать между срочными и очень срочными вопросами. Кроме того, мы сильно ограничены в своих действиях по линии Минфина», - отметил врио губернатора, пояснив, что финансовое министерство уже предъявляло в адрес администрации Псковской области претензии, что она просит денег для помощи муниципалитетам, а у них зачастую есть остатки на счетах.

«Понимаем, что им (муниципальным образованиям - ред.) тяжело, но и нам тяжело», - резюмировал Михаил Ведерников.