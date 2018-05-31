Общество

За внимание к молодым семьям поблагодарил Всеволод Козловский врио губернатора Михаила Ведерникова

За внимание к молодым семьям Псковской области поблагодарил депутат Псковского областного Собрания Всеволод Козловский врио губернатора Михаила Ведерникова. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, комментируя на сессии 31 мая отчет главы региона о деятельности администрации области аз 2017 год, Всеволод Козловский подчеркнул, что «четко услышал в нем, как Михаил Юрьевич собирается решать проблемы региона».

«Основной посыл был - работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю», - отметил депутат и также особо поблагодарил Михаила Ведерникова за внимание к реализации программы «Молодая семья».

«В том году у нас было запланировано на эти цели около 5 млн рублей, а на ближайший год Михаил Юрьевич говорит уже о более 13 млн рублей. Это небольшая прибавка, но это хоть какой-то шаг, чтобы люди начали понимать, что движение вперед есть, и они реализуют свои права по этой программе не когда на пенсию будет пора уходить, а уже сейчас», - отметил депутат.

Также он заверил врио губернатора в поддержке со стороны депутатов регионального парламента, «чтобы эти пусть не грандиозные планы осуществились на благо жителей области».