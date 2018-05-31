Псковские депутаты поддержали изменения в законодательство, касающиеся изучения родного языка

Депутаты областного Собрания высказали свою позицию по проекту федерального закона, направленного на урегулирование вопросов обеспечения прав граждан на добровольное изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации и государственных языков республик, находящихся в составе России. Законопроект, который коллегам предложил рассмотреть первый вице-спикер Виктор Антонов, разработан группой депутатов Государственной Думы и внесен в нижнюю палату российского парламента. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Документом предлагается уточнить, что преподавание и изучение государственных языков республик РФ осуществляется только на добровольной основе не в ущерб преподаванию и изучению государственного языка РФ, а право на изучение родного языка реализуется в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, с учётом потребностей обучающихся и их родителей. Такие уточнения позволят избежать неоднозначной трактовки положений законодательства в правоприменительной практике.
Депутаты поддержали рассматриваемый проект федерального закона. Соответствующее постановление Псковского областного Собрания депутатов будет направлено в Государственную Думу РФ.