Общество

Забыли и забили: старинная видовая площадка в Пскове зарастает мусором вместо того, чтобы стать туристической Меккой

Рассматривая старые фотографии Пскова, часто удивляешься: город на них с тем же вроде названием, но - иной! Даже переживший войну, Псков сохраняет свое своеобразное очарование, теряя его лишь к 90-м, обрастая спальными застройками, стихийными рынками и свалками. Многие памятники архитектуры и общественные пространства города и его пригородов в это время остались без присмотра и должного ухода. Их забыли и, извините за жаргонизм, забили на них.

Видовая площадка, расположенная в поселке Родина, - из числа таких «заброшенных» пространств. Между тем она могла бы стать одним из любимых мест отдыха псковичей и важным центром притяжения туристов. Местный житель Василий Белоцерковский много лет пытается сделать этот уголок красивее. «Мои корни - из Алуксне, - продолжает Василий Леонидович. - Когда я туда приезжаю, удивляюсь: маленький городок с древней историей, там городские власти облагородили берег озера, экскурсантов возят на плоту. Власть этим занимается, а у нас - не могут. Мы ездим в Сингапур, в Китай, чтобы чему-то научиться, а достаточно доехать до Алуксне и поинтересоваться, как же они сумели сделать свой город ухоженным?». Ну почему в крошечном Алуксне получается, а у нас - не очень?

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