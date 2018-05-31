Общество

Регионы просят федерацию выделить дополнительные средства на обеспечение жильем инвалидов

Депутаты областного Собрания присоединились к обращению своих коллег из Мурманской области в федеральные органы власти о недостаточности финансирования переданных субъектам государственных полномочий по обеспечению жильем инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, а также инвалидов войны и боевых действий, и членов их семей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В Псковской области не обеспечено жильем 114 ветеранов боевых действий и 313 инвалидов. Размер федеральных субвенций, выделенных региону в 2018 году, позволит улучшить жилищные условия всего 17 человек. При аналогичном финансировании на обеспечение жильём ветеранов боевых действий потребуется порядка 12 лет, инвалидов - порядка 39 лет.

Региональные законодатели обращают внимание руководителей Совета Федерации, Государственной Думы и Правительства, на актуальную для многих субъектов Российской Федерации проблему, и предлагают рассмотреть вопрос о возможности выделения регионам дополнительном финансировании.