Общество

К Александру Козловскому обратилась 12-летняя девочка, которая не хочет жить в приемной семье

31 мая депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» провел прием граждан.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, с просьбой оказать содействие в дальнейшем проживании в городе Пскове в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей (улица Максима Горького, 1) к депутату обратилась 12-летняя девочка, пребывающая в настоящее время в этом центре. На прием она пришла с представителем, другом семьи.

Девочка отказывается от устройства в семью, желая остаться в Центре. Однако, по словам представителя ребенка, руководство Центра настаивает на этом решении, хотя некоторые дети проживают в учреждении по 5-10 лет.

В ходе общения с депутатом Госдумы девочка рассказала, что по сложившимся обстоятельствам не посещала школу, поэтому в свои 12 лет окончила только первый класс. «Учись хорошо. Надо догонять своих ровесников, больше читай и учебники, и художественную литературу», - обратился Козловский к юной посетительнице приемной и накануне Дня защиты детей вручил ей подарок - книгу и карандаши.

Он пообещал изучить поставленный вопрос. При этом, заметил депутат, он не имеет морального права делать все возможное для того, чтобы ребенок остался в Центре, поскольку семья лучше даже очень хорошего детского дома.