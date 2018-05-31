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Митрополит Тихон находится с рабочим визитом в Ватикане

Общество

Первый день лета пройдет в Псковской области без осадков

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По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 1 июня на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западных направлений 2-7 м/сек. Температура по области: ночью +2…+7 градусов С, днем +17…+22 градуса С. Атмосферное давление высокое. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме. Радиационный фон 0,09-0,14 мкЗв/ч. Ухудшение РХБ обстановки не прогнозируется.