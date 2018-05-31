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Общество

Первый день лета пройдет в Псковской области без осадков

31.05.2018 17:56|ПсковКомментариев: 0

По данным Псковского ЦГМС - филиала  ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 1 июня на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер юго-западных направлений 2-7 м/сек.

Температура по области: ночью +2…+7 градусов С, днем +17…+22 градуса С.

Атмосферное давление высокое.

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме. Радиационный фон 0,09-0,14 мкЗв/ч. Ухудшение РХБ обстановки не прогнозируется.

Теги: #прогноз погоды
Источник: Псковская Лента Новостей
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