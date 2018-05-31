Общество

Очередная встреча в рамках проекта «Профнаставник» прошла в Дедовичах

30 мая в Дедовичах состоялась очередная встреча профсоюзных активистов в рамках проекта «Профнаставник», реализуемого Псковским областным советом профсоюзов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, в ней приняли участие представители работников здравоохранения, культуры и производственной сферы в лице профактивистов.

Участники встречи обсудили новый указ президента РФ от 7 мая 2018 года и связанные с ним новые направления деятельности профсоюзного движения региона, а также проблемы фактического исполнения на территории Псковской области майских указов 2012 года в части увеличения заработной платы работникам бюджетной сферы. Также была поднята проблема кадрового обеспечения системы здравоохранения Псковской области. Заместитель председателя Псковского облсовпрофа Андрей Хришкевич рассказал собравшимся об итогах заседания последней рабочей группы по вопросам оплаты труда в рамках областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на территории региона и о сроках предоставления на рассмотрения профсоюзной стороне изменений в отраслевые Положения об оплате труда работников бюджетной сферы в связи с изменением МРОТ. Руководитель Инспекции труда Псковского облсовпрофа Андрей Стегний проконсультировал представителей муниципального учреждения культуры по некоторым положениям разрабатываемого сейчас коллективного договора.

Напомним, что проект «Профнаставник» реализуется Псковским облсовпрофом с целью повысить активность членов профсоюзов в коллективно-договорных кампаниях, касающихся заработной платы и безопасных условий труда. Первое мероприятие проекта состоялось 4 мая 2018 года в Великих Луках с участием профсоюзных лидеров, ведущих работу на промышленных и муниципальных предприятиях, в государственных учреждениях, а также в сфере здравоохранения.

Вторая встреча прошла 11 мая в Пскове. В ее ходе также были рассмотрены положительные примеры переговорных кампаний по коллективным договорам, в том числе опыт работы одной из ведущих первичных профсоюзных организаций Псковской области, действующей на швейной фабрике «Славянка».