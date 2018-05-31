Общество

Оказать помощь в проведении в Пскове конференции «Эра пароходов речного и морского флота» пообещал Александр Козловский

Депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский на приеме граждан в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» 31 мая пообещал оказать помощь в проведении Международной научно-практической конференции «Эра пароходов речного и морского флота: прошлое, настоящее, будущее».

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, к депутату обратился учитель математики с просьбой оказать финансовую помощь в проведении 6-8 июля Международной научно-практической конференции «Эра пароходов речного и морского флота: прошлое, настоящее, будущее», приуроченной к 60-летию создания скоростного флота и 100-летию пристани «Псков». Мужчина пояснил, что на организацию мероприятия не хватает 5 тысяч рублей. «Дело благое. Мы вам поможем», - сказал депутат и поручил проработать вопрос с фондом «Земляки».

В развитие темы обратившийся напомнил о том, что псковский теплоход «Александр Невский» разрезан на металлолом. «Машины все-таки устаревают, их нужно заменять новыми, современными, - высказал свое мнение Александр Козловский. - Я 10 лет был руководителем машиностроительного предприятия и знаю, что такое усталость металла, швов, соединений и всего остального. В целях безопасности надо вовремя утилизировать технику, но взамен должна появляться новая».

Второй вопрос учитель озвучил от имени группы людей, «которые ценят историю Пскова». «Мы хотим, чтобы в честь 100-летия образования пристани «Псков» на единственном административном здании там появилась табличка, что в этом доме была образована пристань «Псков», - сказал заявитель. По его словам, сейчас это гостевой дом, находящийся в частной собственности, и владелец не идет навстречу инициативной группе. При этом табличка уже готова, и «охрана памятников» (как он выразился), куда псковичи обращались, оказалась не против размещения. Александр Козловский пообещал пообщаться с владельцем здания по этому поводу, однако отметил, что юридически тот имеет право отказать.