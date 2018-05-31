Общество

1 июня стартует прием заявок на конкурс «Лучшее поселение Псковской области»

В пятницу, 1 июня, начнется прием заявок и конкурсных материалов для участия в областном конкурсе «Лучшее поселение Псковской области».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона со ссылкой на управление внутренней политики администрации области, в нем могут принять участие городские поселения, а также сельские поселения с численностью до 1,7 тысяч человек и более.

Конкурс проводится по четырем номинациям: «Экономика успеха», «Красота, комфорт, порядок», «Самое здоровое поселение» и «Территория культуры».

Победители получат гранты в размере 1 млн и 1,5 млн рублей для сельских и городских поселений соответственно. На эти цели в областном бюджете предусмотрены 14 млн рублей.

Отметим, конкурс «Лучшее поселение Псковской области» проходит в регионе в третий раз. В 2016 году на него заявились 47 участников, а прошлом - 57.

Подробнее узнать об условиях участия можно по телефону 8 (8112) 299–801 или в положении о конкурсе.