Общество

Более 500 тонн «санкционной» продукции уничтожено в Псковской области с начала года

Должностные лица Управления Россельхознадзора в рамках работы межведомственных мобильных групп на территории Псковской области осуществляют полномочия по контролю транспортных средств с правоохранительными органами региона.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, при проведении карантинного фитосанитарного контроля в первом квартале 2018 года на фитосанитарных контрольных постах досмотрено 10330 автомобилей с подкарантинной продукцией, в их числе 4494 транспортных средства, прибывших из Республики Беларусь.

В результате проведенных рейдовых мероприятий в рамках реализации указа президента РФ № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской федерации» в первом квартале 2018 года изъято и уничтожено 509,1 тонны (28 партий) продукции растительного происхождения: свежие шампиньоны, груши и яблоки происхождением из Польши, огурцы, яблоки и пекинская капуста - из Украины).