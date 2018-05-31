Общество

1 июня состоятся две сессии Псковской городской Думы

Завтра, 1 июня, состоятся две сессии Псковской городской Думы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, в рамках 10-й сессии будут представлены отчеты по исполнению муниципального бюджета за 2017 год, отчет о работе главы администрации Пскова Александра Братчикова, отчет председателя контрольно-счетной палаты Василия Гончара, председателей комитетов гордумы. Начало сессии - в 10.00

11-я сессия начнется в 14.00. В рамках сессии будет представлен отчет главы города Ивана Цецерского.