Общество

РЖД продолжит поставки в регионы новых электропоездов «Ласточка»

ОАО «Российские железные дороги» намерено и дальше поставлять в регионы страны новые электропоезда «Ласточка», сообщил журналистам директор по пассажирским перевозкам «РЖД» Дмитрий Пегов.

«Калининградская область - не последняя в стране, куда мы поставили "Ласточки". Регионы продолжат получать эти комфортабельные и современные поезда. У нас заключен долгосрочный контракт с ООО "Уральские локомотивы" на поставку 1200 вагонов. Буквально вчера завод выпустил 100-й электропоезд поезд "Ласточка"», - сказал Д.Пегов, пишет «Интерфакс».

По его словам, завод выпускает несколько типов «Ласточек». Прежде всего, это «городской» тип, а также те, что относятся к премиум-классу и предназначены для работы на дальние расстояния. Так, со 2 июня стартует новая дополнительная линия «Ласточки» на маршруте Москва-Иваново.

«Но в работе уже находится проект дизельной "Ласточки", которая должна будет заменить дизельные рельсовые автобусы. Так что этот проект у нас продолжается, а наши пассажиры все больше и больше будут ездить в комфортных условиях», - заключил Д.Пегов.

Как сообщалось, в четверг в калининградской области запущено движение пригородных электропоездов типа «Ласточка». Регион получил четыре таких электрички.