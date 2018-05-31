Общество

День сотрудника подразделений по делам несовершеннолетних отметили в УМВД России по Псковской области

Сегодня в Пскове на торжественном заседании чествовали сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области. 83 года назад Совет Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление «О ликвидации детской безнадзорности и преступности». Эта дата считается днем рождения службы.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области, методы и особенности работы с неблагополучными семьями и подростками, трудности и пути их решения сотрудники ведомства совместно с представителями прокуратуры региона и Следственного комитета РФ по Псковской области обсудили на семинаре.

«Дети – это наше будущее. От каждого из вас и вашей работы зависит, какой выбор в жизни сделают оступившиеся несовершеннолетние, а значит и будущее всего региона. Уже сейчас я могу сказать: свой профессиональный долг вы выполняете достойно», - сказал в приветственном слове заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Леонид Бураковский.

Василий Софин, начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и ПДН, обращаясь к коллегам, подчеркнул, что «особенно символично отмечать праздник подразделения накануне главной даты несовершеннолетних - дня защиты детей.» «У этого подразделения женское лицо, но вот уже 83 года оно буквально стоит на страже детства», - добавил Софин.

Лучших сотрудников подразделения ПДН наградили благодарственными письмами и почетными грамотами. Несколько полицейских удостоились благодарности от Администрации Псковской области.