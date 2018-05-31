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Общество

Создателей фильма «Движение вверх» обвинили в наглом плагиате

31.05.2018 22:41|ПсковКомментариев: 2

Фильм «Движение вверх» наделал немало шума. Картина подверглась резкой критике со стороны вдов баскетболистов, но при этом понравилась зрителям. Российская лента побила рекорд по сборам и стала самой прибыльной за всю историю отечественного проката.

 Как пишет «СтарХит», казалось, что шумиха вокруг фильма улеглась, но 30 мая известный блогер Евгений Баженов, более известный, как BadComedian, выложил на YouTube ролик под названием «Движение вверх (Плагиат или великая правда)», в котором обвинил создателей ленты в многочисленных сценарных дырах.

По мнению блогера, сценаристы и режиссер позволили себе слишком много допущений, заметно изменив реальную историю. Более того, он отметил, что отечественная картина поразительно похожа за американский фильм «Мираж на льду».

«Они полностью украли характер главного героя и основные сюжетные повороты вплоть до некоторых диалогов. При этом создателей не смутило, что образ реального Владимира Кондрашина абсолютно не соответствовал тому, что создал на экране Владимир Машков. Герой Машкова скорее напоминает тренера Херба Брукса, главного героя фильма «Мираж на льду». Схожи и их методики работы, и особенности поведения. За тем лишь исключением, что Брукс был таким на самом деле, а отечественные киноделы переиначили реальный характер в угоду драме», - заявил Баженов по ходу ролика.

 Евгений Баженов представил подробную критику фильма // Фото: кадр из видео

Лента «Мираж на льду» также основана на реальных событиях. Она рассказывает о подготовке американской сборной по хоккею к матчу с СССР. Тогда на Олимпиаде 1980 года западной команде удалось одержать победу над советскими спортсменами, считавшимися фаворитами.

Сходство двух картин отмечали многие киноманы. Ленты идентичны не только сюжетно, но и имеют несколько практически одинаковых диалогов.

Также блогер отметил некоторые несостыковки сценария. Например, его смутило, что тренер оставляет в команде сразу трех игроков с проблемами со здоровьем. «То есть он готов рискнуть честью страны и жизнями этих людей ради призрачной надежды на победу? Как человек с больными коленями, слепой игрок и спортсмен при смерти должны побеждать американцев? Это же абсолютно не логично, зато драматично», - подчеркнул Баженов.

Анализ фильма, сделанный блогером, продолжительностью в 2 часа 16 минут, мгновенно стал хитом, набрав миллион просмотров меньше, чем за сутки. При этом многие поклонники Баженова согласились с его замечаниями. «А мне так нравился этот фильм. Теперь даже не знаю, смогу ли я к нему относиться по-прежнему», «С самого начала не понимал, с чем связан ажиотаж вокруг этой ленты, ведь создатели все факты переврали», «Да, допущений слишком много, но в итоге-то фильм получился неплохой, мотивирующий», - делились мнениями фанаты Евгения.

«Это стрела лжи, двойных стандартов, фейков и плагиата у того самого Запада, который в фильме так ненавидят. Создатели специально сообщали везде, что фильм основан на реальных событиях, чтобы зрители охотнее верили в происходящее. Когда же тут вопросы задавать, если у главного героя сын инвалид, а у того спортсмена сердце больное. Одна драма везде», - подытожил BadComedian.

 Картина собрала в прокате более 50-ти миллионов долларов // Фото: кадр из фильма

Кстати, Баженов не в первый раз разносит популярные фильмы. У блогера регулярно возникают конфликты с известными режиссерами и актерами из-за его резкой критики в адрес отечественного кино.

Так или иначе, фильм «Движение вверх» уже успел войти в историю как кассовый хит, любимый миллионами зрителей. Режиссер Антон Мегердичев пока никак не отреагировал на критику в адрес своего творения. Ранее постановщик неоднократно признавал, что намеренно пошел на некоторые изменения реальных событий, чтобы сделать ленту более зрелищной и драматичной.

Источник: Псковская Лента Новостей
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