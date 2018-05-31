Общество

Жителей опочецкой деревни Петровское предупредили об опасности лесных и торфяных пожаров

В целях предупреждения лесных и торфяных пожаров, несанкционированного выжигания сухой травянистой растительности, мусора на территориях прилегающих к лесным массивам 31 мая сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам майором внутренней службы совместно с лесником Опочецкого участкового лесничества было осуществлено надзорно - профилактическое мероприятие в деревне Петровское Опочецкого района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, основной целью данного мероприятия являлось разъяснение гражданам о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в населенных пунктах и лесных массивах.

В ходе мероприятия были распространены памятки о мерах пожарной безопасности и листовки на темы: «действия граждан при обнаружении пожара», «общие требования пожарной безопасности в лесах», проведены инструктажи в области пожарной безопасности.

Также гражданам напомнили, что в связи с наступившим пожароопасным периодом запрещено разводить костры в лесных массивах, бросать горящие спички, окурки, стеклянные бутылки и банки. Запрещается засорение лесов бытовыми, строительными, промышленными отходами и мусором.

Доведена информация с телефонными номерами вызова экстренных оперативных служб, обстановка с пожарами на территории Опочецкого района, в том числе пожарная обстановка в лесах, основные причины пожаров.