Общество

Олег Брячак: Я увидел главу области, который знает, что делает с этим регионом

Сегодня я увидел главу области, который, к моему большому удовлетворению, знает, что делает с этим регионом, особенно принимая во внимание непростую ситуацию, в которой оказалась область из-за большой закредитованности. Об этом заявил депутат Псковской городской Думы Олег Брячак, комментируя отчет врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о деятельности администрации в 2017 году.

«Ни для кого не секрет, что сегодня экономика нашего региона во многом работает на обслуживание государственного долга. Порядка одного миллиарда рублей в год мы тратим не на нужды жителей нашей области, не на садики, школы, дороги, а просто на проценты по государственному долгу. Я еще в 2013 году говорил о том, что нельзя брать кредиты, не имея четкого понимания, как они потом будут отдаваться. Так оно и получилось. Все те, кто кредитов набрал, здесь их уже нет, а Михаил Юрьевич сейчас будет эти вопросы решать», - отметил он.

Депутату понравилось в отчете губернатора также то, что он сказал, что, работая стандартными методами, ситуацию в нашем регионе уже не изменить. «Нужно работать 24 часа, 7 дней в неделю. И я вижу, что он и те люди, которые сейчас с ним работают, именно в таком режиме и трудятся. И считаю задачей общественности, депутатов и всех, кому наш регион небезразличен и желает ему процветания, - помогать Михаилу Юрьевичу в том, чтобы у него все получилось. Чтобы ситуация в регионе изменилась в лучшую сторону», - заключил Олег Брячак.