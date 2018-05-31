Общество

В Детском парке Пскова сегодня состоится праздничная программа

1 июня с 12.00 в Детском парке Пскова для псковичей и гостей города состоится праздничная концертная программа, посвященная Международному Дню защиты детей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

Так, в 12.00 Городской парк культуры и отдыха совместно с Псковским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» подготовили развлекательную программу под названием «Территория добра».

Зрителей порадуют своими выступлениями детские творческие коллективы города: воспитанники спортклуба «Бригантина», вокальный коллектив «Карамелька», танцевальный коллектив «Fresh», детский хореографический коллектив «Созвездие» и «Мозаика». Кроме этого, своё искусство покажут фольклорные коллективы города: «Гусельки», «Ладушки», «Виноградный лужок» и детский Образцовый коллектив хореографический ансамбль «Солнышко».

Также в рамках программы запланированы подвижные игры для всей семьи, конкурсы, мастер-классы, детская фотовыставка «Маленький Псков». Кроме того, для детей, которые придут на территорию концертной площадки Амфитеатра в «желтом» и в веночках из цветов ждет сюрприз от производителей кукурузных палочек.