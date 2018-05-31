Общество

Суд разрешил коллекторам отправлять заемщикам по несколько SMS в день

Коллекторы смогут отправлять заемщикам по несколько SMS в день. Такое решение вынес Верховный суд. Как пишут «Известия», суд признал, что разрешенные законом два сообщения в день можно разбивать на несколько SMS.

В этом случае SMS, отправленные заемщику с перерывом в несколько секунд, будут считаться одним SMS, указал ВС в своем определении. При этом речь должна идти о частях одного сообщения, объединенных одним смыслом.

Основанием для вынесения определения стало то, что в апреле 2018 года управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому округу решило привлечь компании «Сентинел кредит менеджмент» и «Активбизнесколлекшн» к административной ответственности за слишком частое общение с заемщиками.

Эти коллекторские агентства отправляли заемщику три и пять SMS в день соответственно.