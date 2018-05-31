Общество

Псковские школьники пишут в пятницу «профильный» ЕГЭ по математике

Единый государственный экзамен по математике профильного уровня пройдет 1 июня в России, в нем принимают участие 421 тыс. школьников.

«Заявления на участие в экзамене подали более 421 тысячи человек, в том числе более 413 тысяч выпускников текущего года. Профильную математику выбрал 61% участников основного периода ЕГЭ этого года», - сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Установленный минимальный балл по математике профильного уровня составляет 27 баллов. Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 18 июня.

Экзамен по математике - один из двух обязательных ЕГЭ наряду с русским языком, он нужен для получения школьного аттестата.

С 2015 года математику можно сдавать в двух вариантах - в базовом и в усложненном профильном. Профильный понадобится для поступления в вуз на математические специальности.

«Базовая» и «профильная» математика проходит в разные дни: первое испытание школьники уже написали в среду, 30 мая, а усложненный «профильный» вариант проходит в эту пятницу. Многие выпускники школ выбирают сразу оба варианта.

Экзаменационная работа по математике профильного уровня состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий.

Профильный экзамен начинается, как и все ЕГЭ, в 10.00 по местному времени, для этого испытания установлена длительность в 3 часа 55 минут (235 минут). Работа, в отличие от «базовой» математики, оценивается по 100-балльной шкале, сложность заданий выше.

Основной период ЕГЭ в этом году пройдет с 28 мая по 2 июля. В Рособрнадзоре отчитались, что первые ЕГЭ проведены в штатном режиме, без сбоев и утечек. «Базовая» математика в среду, по сообщению ведомства, также прошла в штатном режиме.

В Псковской области на участие в экзаменах зарегистрировалось более 2900 человек, из них 2783 - выпускники текущего года. Число участников основного периода ЕГЭ в этом году на уровне 2017 года.

Для сдачи ЕГЭ в основной период в Псковской области организовано 35 пунктов проведения экзамена (ППЭ), что на один меньше, чем в 2017 году, в том числе организован 1 ППЭ на дому.