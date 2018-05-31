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Общество

Кампусы и интенсивы: Центр науки и спорта «Без предела» организует летний отдых для детей

01.06.2018 15:42|ПсковКомментариев: 2

Родители с облегчением могут вздохнуть: школьные будни и проверка домашних заданий позади. Осталось придумать, чем же занять ребенка на ближайшие три месяца, чтобы он не скучал дома, не болтался на улице, не зависал над гаджетами, и тогда точно можно будет расслабиться! Центр науки и спорта «Без предела» представляет различные варианты организации детского досуга, из которых вы обязательно подберете что-нибудь подходящее для вашего чада. 

Возможности центра «Без предела» безграничны: интерактивный научный музей, кулинарная школа, учебные студии, кулинарная школа, единственный в городе 11-метровый скалодром с автоматической системой страховки, веревочный парк, арена с 30 батутами, киберцентр, консольный зал, Леготека.

Такое разнообразие поможет вам без труда составить увлекательную образовательно-спортивную программу для вашего ребенка на целое лето.

Кампусы в центре «Без предела»

Кампус для дошкольников «LEGO-инженер» - это увлекательная тематическая смена-путешествие в мир Lego с весёлыми играми, конкурсами и мастер-классами. Кампус будет работать каждую неделю лета в Леготеке.

Возраст: 4+ и 6+

Дата: каждая неделя лета

Время: 09:00-13:00

Стоимость: 3300 руб. + питание в ресторации «Сад Подзноева» 1100 руб.

Самый популярный среди младших школьников кампус «Как всё устроено» предлагает новую увлекательную программу: смена неполного дня включает в себя познавательные игры, творческие и музыкальные мастер-классы, исследовательскую работу в лаборатории, посещение веревочного парка, скалодрома, консольного зала и Леготеки.

Возраст: 6-9 лет

Дата: каждую неделю лета

09:00-18:00 - полный день с питанием. Стоимость: 8100 руб.

09:00-14:00 - 1 смена с питанием. Стоимость: 4700 руб.

14:00-18:00 - 2 смена. Стоимость: 3400 руб.

Смелых, веселых, озорных и застенчивых ребят ждут в кампусе «Театральный дебют».

Возраст: 7-12 лет

Дата: 3.07-27.07 (по вторникам и пятницам); 06.08-30.08 (по понедельникам и четвергам)

Время: 10:00-15:00

Стоимость: 5800 руб.

Для тех, кто не может усидеть на месте, - кампус «Покоритель вершин»! Каждый день для ваших детей - тренировки на территории спорта, плавание в бассейне и различные мастер-классы на территории науки.

Возраст: 8-12 лет

Дата: каждую неделю лета по мере набора группы

Время: 09:00-14:00

Стоимость: 5000 руб.

«Спортивный буткемп»  - это интересные интерактивные тренировки, спортивные игры, обучение киберспортивных дисциплин, мастер-классы.

Возраст: 12-16 лет

Дата: 04.06-15.06 ; 02.07-13.07; 06.08-17.08

Время: 11:00-15:00

Стоимость: 5000 руб. + питание в ресторации «Сад Подзноева» 1100 руб.

Главное приключение этого лета - легендарный кампус «Хогвартс». Робототехника, интеллектуальное программирование, дизайн, графика, печать на 3D-принтере, спорт, игры, театрализованные представления и немного магии - всё это включено в уникальную программу кампуса.

Возраст: 10+

Дата: с 4.06 по 29.06 (4 недели)

Время: 14:00-17:00

Стоимость: 9650 руб.

Для тех, кто хочет окунуться в путешествие по Античности, поставить спектакль, создать астрологический альбом - кампус «Античные каникулы».

Возраст: 9+

Дата: 02.07-27.07

Время: 14:00-18:00

Стоимость: 12550 руб.

Интенсивы в центре «Без предела»

Погружаем ребенка в языковую среду, выбрав один из интенсивов по английскому языку: «Говорим по-английски» или «Английский вокруг нас».

Курс «Говорим по-английски» рассчитан на пять дней. Занятия проходят в интерактивной форме и на территории науки, и на территории спорта. Обучение иностранному языку станет любимым занятием вашего чада, так как учебный процесс включает подвижные игры, творческие и музыкальные задания.

Возраст: 7+

Дата: 18.06-22.06 (1 смена);  25.06-29.06 (2 смена)

Время: 10:00-13:00 (можно приводить детей к 9:00)

Стоимость: 5100 руб. за смену

Обед включен в стоимость.

Вторая программа - «Английский вокруг нас» - предназначена для детей, которые уже начали изучать язык. На уроках юные полиглоты будут общаться между собой и с преподавателем исключительно по-английски. Это поможет вашему ребенку не только освежить знания по многим темам, расширить словарный запас, но и заговорить на иностранном языке без стеснения.

Возраст: 10+

Дата: 18-29 июня

Время: 11:00-12:30

Стоимость: 6000 руб.

Если же ваш ребенок художник или хочет научиться рисовать, то курс  «Юный художник» - это то, что ему нужно! На уроках дети вместе с преподавателем разберут технику рисования гуашью, акварелью, акрилом, пастелью и другими красками.

Возраст: 7+

Дата: 04-09 июня

Время: 10:00-12:00

Стоимость: 3000 руб.

Подростки и взрослые также смогут постичь азы рисования на «Курсах современного рисунка». После обучения вы сможете создавать изображения в различных стилях: городской пейзаж, графика, минимализм и другие направления.

Возраст: 16+

Дата: 04-09 июня

Время: 18:00-20:00

Стоимость: 3000 руб.

Хотите развить в ребенке творческое начало - приводите его на интенсив «Интермедиа», где он освоит мастерство публичного выступления.

Возраст: 10+

Дата: 25-29 июня (1 смена); 02-06 июля (2 смена)

Время: 11:00-14:00

Стоимость: 3000 руб. за смену

Еще пара интенсивов для неординарных детей - «Видеоблогер за неделю» и «Школа блоггерства».

На этих курсах помогут настроить и запустить собственный видеоканал

«Видеоблогер за неделю»

Возраст: 10+

Дата: 04-08 июня (1 смена);  18-22 июня (2 смена)

Время: 10:00-13:00

Стоимость: 2500 руб. за смену

«Школа блоггерства»

Возраст: 10-18 лет

Дата: 09-11 июля (1 смена); 16-18 июля (2 смена)

Время: 16:00-18:00

Стоимость: 1200 руб. за смену

Кроме того, летом в Центре запустят интенсив «Фотошоп для начинающих».

Возраст: 10-14 лет

Дата: 5-7 июня (1 смена); 12-14 июня (2 смена); 19-21 июня (3 смена);  26-28  июня (4 смена);

7-9 августа (5 смена); 14-16 августа (6 смена); 21-23 августа (7 смена); 28-30 августа (8 смена).

Время: 16:00-18:00

Стоимость: 2000 руб. за смену

В целом же научиться работать в различных программах и познакомиться со сферой информационных технологий можно будет на интенсиве «Базовый IT-курс» или в «Школе компьютерной грамотности».

«Базовый IT-курс»

Возраст: 10+

Дата: 13-15 июня

Время: 10:00-13:00

Стоимость: 1500 руб.

«Школа компьютерной грамотности»

Возраст: 10-18 лет

Дата: 18,20,22 июня (1 смена); 16,18,20 июля (2 смена)

Время: 11:00-13:30

Стоимость: 1100 руб. за смену

Дата: 20,22,24 августа (3 смена)

Время: 11:00-14:00

Стоимость: 1250 руб. за смену

Попробовать свои силы в создании личного сайта помогут на интенсиве «Вэб-дизайн».

Возраст: 13-18 лет

Дата: 25, 27, 29 июня (1 смена); 25, 27, 29 августа (2 смена)

Время: 14:00-16:00

Стоимость: 900 руб. за смену

Создать свой город, опираясь на знания физики, биологии, экологии и химии, предложат на интенсиве «Проектирование экогорода». Еще один курс, по окончании которого ребенок представит авторский проект, – это «Город 3D-ручкой».

«Проектирование экогорода»

Возраст: 11+

Дата: 25-29 июня

Время: 10:00-13:00

Стоимость: 2500 руб.

«Город 3D-ручкой»

Возраст: 8+

Дата: 13-16 июня

Время: 10:00-13:00

Стоимость: 3200 руб.

Измерить силу тока и напряжение, познать принцип работы электрических цепей, потенциометра, пьезопищалки, светодиодов, RGB-светодиодов, герконов и других электроприборов предложат на интенсиве «Уроки радиоэлектроники». Здесь же будут преподавать основы программирования в IDE для Arduino.

Возраст: 8+

Дата: 04-08 июня (1 смена); 18-22 июня (2 смена)

Время: 10:00-13:00

Стоимость: 2500 руб.

Еще один научный интенсив «Юный биолог» познакомит своих слушателей с основными понятиями биологии, экологии, химии и географии. В рамках занятий детям будут проводить химические и физические эксперименты, создадут биосферу, научатся работать с микроскопом и многому другому.  

Возраст: 10+

Дата: 18-22 июня

Время: 12:00-13:00

Стоимость: 1000 руб.

Еще одно интересное направление, которое представляет Центр «Без предела», - «Школа организатора» для подростков. Учащиеся узнают, как взаимодействовать с людьми, организовывать мероприятия, научатся правильно распределять свое время, разовьют лидерские качества, получат навыки делового общения. 

Возраст: 14-18 лет

Дата: 18, 20, 22 июня (1 смена); 21-23 августа (2 смена)

Время: 15:00-17:00

Стоимость: 600 руб. за смену

Для активных детей на территории спорта «Без предела» будет проходить интенсив «БезПредельная прокачка спортом».

Возраст: 8-14 лет

Дата: 25,27,29 июня (1 смена); 21,22,23 августа (2 смена)

Время: 10:00-13:00

Стоимость: 1200 руб. за смену

А для самых продвинутых устроят киберспортивный интенсив «Спортивный буткемп». Дети познают  все тонкости самой быстро развивающейся кибердисциплины PUBG. Их ожидают интересные интерактивные тренировки, разбор всех новостей киберспортивной составляющей, спортивные игры и серия мастер-классов.

Возраст: 12-16 лет

Дата: 4-15 июня (1 смена); 2-13 июля (2 смена); 6-17 августа (3 смена)

Время: 11:00-15:00

Стоимость: 5000 руб.  за смену + дополнительно питание 1100 руб.

Почувствовать себя настоящим танцором можно на интенсиве «Школа танцев Just Dance».

Возраст: 8-14 лет

Дата: 23, 25, 27 июля

Время: 12:00-14:00

Стоимость: 750 руб.

Виртуозно превращать видеоклипы в шедевры киноискусства можно научиться на интенсиве «Сам себе режиссёр».

Возраст: 13-18 лет

Дата: 17, 19, 23, 25, 27 июля

Время: 11:00-13:00

Стоимость: 1500 руб.

Помимо этого, все лето открыта Кулинарная школа, посещая которую ваш ребенок научится готовить разнообразные блюда. Обязательно записывайте ваше чадо на кулинарный интенсив «Проще простого» в июне, где  разберут азы кулинарии, а также научат готовить супы, вторые блюда и десерты.

Возраст: 7+

Стоимость: 1200 руб. за 4 мастер-класса

Центр науки и спорта «Без предела»

Территория науки: +7 8112 797-107

Территория спорта: +7 8112 797-007

vk.com/centrbezpredela

vk.com/kulinarnayaschkola

Теги: #без предела
Источник: Псковская Лента Новостей
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