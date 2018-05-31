Общество

Сбор средств на восстановление слуха великолучанки Лилианы Пирожковой завершен

Сбор средств на восстановление слуха юной жительницы Великих Лук Лилианы Пирожковой закрыт. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила мама девочки Елена Калинина.

Накануне Дня защиты детей администрация великолукского завода «Микрон» передала всю недостающую сумму на операцию. Теперь семья Лилианы перечислит больше 5 миллионов рублей на оплату счета в американской клинике, а в августе малышка вместе с мамой поедет на первую процедуру. В общей сложности на восстановления слуха и ушек понадобится год.

Напомним, у Лилианы редкая врожденная аномалия развития, девочка не слышит и у нее отсутствует наружное ухо. Сейчас Лилиана носит слуховые аппараты костной проводимости, которые ей частично компенсируют слух. К сожалению, с возрастом кость будет уплотняться, а слух ухудшаться. Лилиане возможно оперативно восстановить слух и ушные раковины.

После операций она сможет полноценно слышать своими ушами (без слуховых аппаратов) и жить жизнью счастливого здорового ребенка.

Мама ребенка благодарит за помощь всех жителей Псковской области: «Наш сбор получился по-настоящему народным, нам помогали десятки тысяч людей. В основном это были жители Псковской области. Я благодарна каждому из вас. Не важно, знакомы мы или нет, мы с доченькой всегда будем помнить о вашей доброте!»

Лилиана в свою очередь тоже поблагодарила помощников и записала видеообращение.