Общество

Александр Козловский о ПМЭФ, диверсификации и праймериз

31 мая депутат Государственной Думы Александр Козловский стал гостем программы «Собственной персоной» на радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Ведущая Любовь Кузнецова побеседовала с ним об итогах состоявшегося недавно в Пскове заседания Экспертного совета при комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству по развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности. Также в ходе эфира были затронуты темы предстоящих в сентябре выборов, деятельности Александра Козловского в Госдуме и в партии «Единая Россия». Предлагаем вашему вниманию стенограмму беседы.

Любовь Кузнецова: Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове ведущая Любовь Кузнецова и программа «Собственной персоной». У нас в гостях депутат Государственной Думы Александр Козловский. Александр Николаевич, здравствуйте.

Александр Козловский: Добрый день.

Любовь Кузнецова: Телефон прямого эфира 56-73-72, также идет прямая трансляция на сайте Псковской Ленты Новостей, в форуме можно присоединиться к нашему разговору. Александр Николаевич, начать хочется с Петербургского международного экономического форума, который состоялся на прошлой неделе. Это знаковое событие для всей страны, и вы вместе с врио губернатора Михаилом Ведерниковым также принимали в нем участие. Надо сказать, что Петербургский международный экономический форум из экономической площадки с годами превратился в политическую, возможно, даже пропагандистскую, использующуюся для встреч не только экономистов и предпринимателей, но и политиков. Скажите, пожалуйста, эта политическая составляющая - насколько она совместима с экономической, чего там все-таки больше?

Александр Козловский: Да, в рамках форума был организован круглый стол, который назывался «Локомотивы роста», в котором принимали участие, в том числе и политические деятели. Это и Андрей Анатольевич Турчак, и Александр Николаевич Шохин, и Денис Валентинович Мантуров, глава Минпромторга, были заместители министра финансов, производственники, промышленники, достаточно известные люди у нас в стране. Предыстория его создания началась еще осенью, когда Андрей Анатольевич Турчак обратил внимание на то, что необходимо уделять внимание регионам. И региональная проблематика сквозила в обсуждении. Диалог получился очень интересный, обсуждался так называемый СПИК - специнвестконтракт версия 2.0, все ждут его с нетерпением, и в регионах, конечно, в первую очередь. Мы обсуждали, какие меры поддержки бизнеса возможны в регионах. В Псковской области есть опыт, который можно тиражировать и в других регионах: это и особая экономическая зона «Моглино», которая сейчас набирает обороты, и электротехнический кластер, в рамках которого сейчас запускается технопарк, и инжиниринговый центр, созданный в сотрудничестве с Псковским государственным университетом. В составе кластера сегодня более 19 производственных компаний, на которых работают более 6000 человек. Надеемся, что в ближайшее время еще два проекта будут утверждены Минпромторгом, и это даст возможности дополнительной финансовой поддержки из бюджета для предприятий, работающих на территории Псковской области.

Прозвучало много интересных вопросов, связанных с ускорением развития этих мер поддержки. В работе этой площадки участвовали также губернатор Московской области, глава Татарстана. Общая идея, которая была озвучена, - сегодня инвесторы не стоят в очередях, и мы хорошо видим, что за каждого инвестора нужно бороться.

Любовь Кузнецова: Вы сейчас про западных или про российских инвесторов?

Александр Козловский: А знаете, про всех. Это видно на примере «Моглино» - там участвуют и российские, и западные инвесторы, и с каждым была проведена огромная работа.

Любовь Кузнецова: Если говорить о Псковской области в сравнении с другими субъектами, то Московская область, Татарстан - более экономически успешные регионы. Как это и политика влияют на то, что инвесторы «не стоят в очередь»? Или они к нам и не стояли?

Александр Козловский: По поводу политики и ее влияния на этот процесс: обращаю ваше внимание на то, что сегодня в руководстве партии «Единая Россия» работают люди, которые пришли из регионов. Тот же Андрей Анатольевич Турчак - он всегда подчеркивал, что, только работая «на земле», можно изучить проблемы территории изнутри. И он знает проблемы таких небольших, не самых мощных регионов, как Псковская область, - где нет нефти, газа, других природных ресурсов и больших перерабатывающих компаний. Зная все эти проблемы, он понимает, что и как можно сделать для развития таких территорий. Существует проект, который курирует Денис Кравченко, как раз в рамках «Локомотивов роста», как раз позволяющий акцентировать внимание на небольших, не являющихся монополиями или крупными госкорпорациями, компаниях. Мы хотим вытащить их на свет, рассказать о них, обратить на них внимание. Мне кажется, сегодня недостаточно внимания уделяется таким производственным предприятиям. В свое время мы сделали неплохую работу в рамках проекта «Свое» по региону, сейчас что-то подобное хотим сделать в рамках уже всей Российской Федерации на площадке «Локомотива роста», составить рейтинг, показать лучшие практики для того, чтобы их тиражировать.

Любовь Кузнецова: Если возвращаться к Петербургскому международному экономическому форуму, то врио губернатора Михаил Ведерников подписал большое количество соглашений. Насколько они помогут Псковской области? Бытует мнение, что отдельные из них - просто рамочные соглашения.

Александр Козловский: Какие именно?

Любовь Кузнецова: Допустим, соглашение о взаимодействии с соседней Новгородской областью. Для чего это было подписывать, если можно было на уровне простой договоренности работать?

Александр Козловский: Такое рамочное соглашение завтра может превратиться в рабочее. Кстати, подобное соглашение есть и с Московской областью. Зачем отказываться от этого сотрудничества? Это возможность познакомиться, обменяться опытом.

В рамках таких соглашений можно заниматься не только экономическими вопросами. Все перечисленные регионы имеют богатую историю, что дает основу для развития туризма. Если свести это в одну цепочку, получится и экономическая выгода. Поэтому я считаю, что любое общение, любые контакты полезны. Пусть кто-то говорит, что это рамочные соглашения, - чем больше их будет, тем больше будет возможностей для взаимодействия с другими регионами.

Любовь Кузнецова: Вернемся к повестке этой недели. У вас региональная неделя, и началась она с заседания экспертного совета при комитете Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Такого рода мероприятие впервые прошло в нашем регионе, тема - медицинская, для Псковской области - непростая, тяжелая тема. Почему этот совет прошел именно у нас, в регионе, который мало чем в этом отношении может похвастаться?

Александр Козловский: Послушайте, критика - это, конечно, хорошо, но мы почему-то любим критиковать себя публично, заниматься самоуничижением. Между прочим, этот совет был посвящен развитию технологий в фармацевтической и медицинской промышленности. А те самые технологии, о которых шла речь, - эндоскопия, малоинвазивные вмешательства - уже более 25 лет существуют и развиваются в регионе. Еще Виктор Васильевич Антонов в бытность свою главным врачом Псковской областной больницы занимался внедрением этих технологий. Поначалу было скептическое отношение, но на сегодня всем ясно, что это одна из передовых и востребованных методик. В рамках экспертного совета ведь прошли не только заседания и обсуждения - к нам приехали врачи из Санкт-Петербурга, было доставлено оборудование, месяц они работали на базе областной больницы.

И проводя этот экспертный совет, устраивая прямую трансляцию из операционных, мы хотели довести до жителей региона, что существует такое оборудование. И оно должно у нас появиться - по-хорошему, в каждом районе должно быть такое оборудование. Это дорогостоящая техника, потребуется дополнительное финансирование. Но если посчитать те плюсы и ту экономию, которую мы получим, когда на этом оборудовании будут проходить операции, цифры положительного эффекта перекроют все наши затраты

Любовь Кузнецова: А каким образом они их перекроют? В глубинке есть проблема с койкоместами, оборудованием, я не говорю уже о кадрах. Как это связано - эти малотравматичные операции, которые делаются методом прокола, и выгоды? Как это вложение в дорогостоящее оборудование даст экономический эффект? И все-таки не будем циниками - экономика это одно, а жизни людей - другое.

Александр Козловский: Немного издалека начну - мы готовили этот совет еще в конце прошлого года, но провели только сейчас, и это сыграло в плюс: у нас оказалось больше времени на подготовку, на то, чтобы пригласить врачей, привезти оборудование. За месяц, что они здесь находились, было проведено более 120 различных медицинских обследований и манипуляций. И это позволило наглядно продемонстрировать эффект малоинвазивных вмешательств. Вы говорите о койкоместах. Больной после полостной операции должен лежать 7-10 дней. После подобных операций в некоторых случаях его выписывают на следующий день, и он может идти спокойно на работу. Для пациента главный эффект - сам процесс заживления менее болезненный. И кроме этого, с помощью такого оборудования можно распознать многие патологии на ранних стадиях, это боле качественная диагностика. И это нужно развивать. Если в России малоинвазивные операции составляют 15-20%...

Любовь Кузнецова: До 40% в некоторых регионах.

Александр Козловский: ...то в зарубежных странах этот процент - существенно выше, и это не просто так. В Японии - около 90%, в США чуть поменьше, в Европе тоже примерно в районе 85%. Это действительно эффективные методы. И дальше это направление будет развиваться, причем операции можно делать практически на любых частях тела, любых органах. Да, мы все время упираемся в то, насколько это финансово выгодно, но в первую очередь тут мы должны думать о пациентах. Другой вопрос - почему этим занимался комитет по экономической политике и промышленности. Поясню. Потому что оборудование, применяемое при проведении таких операций, начали производить на территории Российской Федерации. Часть производится на заводе АДС, и в дальнейшем именно это оборудование должно поступить в регионы - после того, как пройдет испытания

Любовь Кузнецова: А что это за испытания? Была аналогичная ситуация в фармацевтической промышленности, когда зарубежные препараты - ввиду политической ситуации, санкционного давления - стали заменять препаратами отечественного производства, так называемыми дженериками. И профессиональные медики говорят о том, что иногда это, мягко говоря, не очень качественные вещи. Насколько российское оборудование конкурентоспособно с зарубежным оборудованием, и какие этапы испытаний оно проходит?

Александр Козловский: Что касается препаратов, тут лучше всего индивидуальный подход, и каждый пациент должен получать именно тот препарат, который ему помогает.

Что касается оборудования. Мы, с одной стороны, должны использовать лучшее, что производится в мире. Но с другой стороны - мы почему-то опять к себе относимся как к людям, которые не способны делать хорошее оборудование. Я сталкивался с необходимостью проводить испытания оборудования, когда работал на производстве, в промышленности. И мне приходилось, чтобы пройти все чиновничьи препоны, чтобы поменять отношение возить наше оборудование для проведения испытаний в зарубежные лаборатории. Только для того, чтобы доказать качество - проводя исследования там, где проходит испытания и зарубежная техника, которую упорно считают более качественной. Хотя это и стоило в десятки раз дороже, и занимало больше времени. На рынке медицинского оборудования, к сожалению, эта предвзятость сегодня присутствует, есть недоверие к отечественному продукту. Но если оборудование прошло все испытания, если его соответствие требованиям подтверждено, - не должно быть никаких сомнений.

И всегда нужно иметь в виду тот случай, когда определенные инструменты или оборудование, комплектующие, расходные материалы, запасные части перестанут поставляться в Россию - например, из-за введения тех же санкций. Кроме того, ремонт зарубежного оборудования, его обслуживание, расходные материалы обходятся дорого. Зарубежные производители прописывают в договорах, где и какие расходники и комплектующие должны покупаться, и на протяжении жизненного цикла оборудования эти расходы неоднократно перекрывают его стоимость, и так немалую. Поэтому не надо искать поводы, чтобы оттолкнуть российского производителя, - наоборот, ему надо помогать пройти все бюрократические препоны.

Любовь Кузнецова: Вы стали региональным куратором Союзмаша и уже упомянули о заводе АДС, который производит современное оборудование для эндоскопических установок...

Александр Козловский: Да, моечное оборудование для обслуживания эндоскопической техники.

Любовь Кузнецова: Вот завод производит оборудование, но, допустим, есть проблемы - с лицензированием, с поставками в клиники. Как будете помогать нашему небольшому псковскому предприятию? Кстати, АДС - это же предприятие военпрома, а выпуская изделия медицинского назначения, оно делает шаги к диверсификации - это как раз то, о чем сегодня говорят политики, лидер страны.

Александр Козловский: Будем оказывать помощь и поддержку. У меня есть личный опыт прохождения таких процедур, я понимаю, как это происходит. И понятно, что тут особенно сложно будет сделать первый шаг - оборудование сложное, медицинского назначения, вопрос жизни и здоровья людей, большая ответственность. Необходимо подключаться, использовать все ресурсы, чтобы это оборудование поступило на рынок. Я не могу заменить собой администрацию завода, но оказать политическую поддержку мы можем. Рассказать, показать, что за этим оборудованием стоят коллективы предприятий. Таких предприятий, которые готовы выпускать современную технику, по стране много. Но нельзя сбрасывать со счетов и такой момент, что отдельные чиновники могут наживаться на закупках импортного оборудования, еще и поэтому никто не хочет рушить эти связи. И мы должны такие моменты выявлять и помогать российским производителям выйти на рынок.

Любовь Кузнецова: Я знаю, что у завода АДС были и государственные заказы, но это мало помогло. Из-за чего - из-за бесконечной бюрократии? Из-за того, что отдельные лица свою выгоду ищут?

Александр Козловский: Тут не в государственном заказе по профилю предприятия дело. Да, чтобы обеспечить госзаказ предприятию военпрома, можно было бы нагрузить его, увеличив выпуск бомб, танков, ракет, оборудования связи… Но руководство страны говорит о другом - мы не будем наращивать гонку вооружений.

Любовь Кузнецова: Переходим на кастрюли?

Александр Козловский: Нет, не надо путать, мы уже проходили «кастрюли», когда предприятиям-производителям точного оборудования, электроники навязывали выпуск кастрюль и сковородок. Здесь речь идет о другом - сложном оборудовании, при выпуске которого могут использоваться сходные с использовавшимися прежде технологиями, класс сложности примерно тот же. Это могут быть и товары двойного назначения. Вот, например, то, что сегодня выпускается как моечная машина для эндоскопического оборудования, - это целый комплекс, в том числе - комплекс подготовки воды, который может использоваться и в других сферах.

Еще одна трудность - в том, что часть комплектующих в России не производится. И с рынка тяжело убирать некий устоявшийся набор компаний, тем более зарубежных. Но сегодня мы говорим - уважаемые, вы тоже можете стать российской компанией. Есть «Моглино», где можно вместе с тем же АДС открыть какое-то совместное предприятие. Или заходите на эту площадку сами, стройте цеха, размещайте у российских производителей-машиностроителей свои линии, налаживайте производство комплектующих, занимайтесь инжинирингом, стройте испытательные лаборатории, содержите штат конструкторов, занимайтесь исследованиями, науку здесь развивайте...

Любовь Кузнецова: Давайте рабочие места, налоги...

Александр Козловский: К сожалению, этот процесс идет сложно. И любое предприятие, российское или зарубежное, которое развивается, вносит свой вклад в науку и прикладную науку на территории Российской Федерации - мы должны его защищать.

Любовь Кузнецова: Александр Николаевич, от экономики вновь к политике. На этой неделе вы приняли участие в региональном партийном форуме «Единой России», на котором речь шла о праймериз губернаторской кампании. Звучат мнения, что праймериз - это не совсем удачная форма выбора лидера. Может быть, отказаться от нее? Иногда она имеет постановочный, театральный эффект - особенно в районах это бывает заметно, когда на праймериз выходят два человека… Может ли «Единая Россия» позволить себе сейчас отказаться от праймериз?

Александр Козловский: Я сам проходил праймериз, видел, как это происходило у других кандидатов, и могу сказать, что медийная, телевизионная картинка не показывает всей работы, которая составляет всю эту процедуру. Это же и встречи во дворах, в районах, а не только выступления с трибуны. К примеру, сейчас врио губернатора Михаил Юрьевич Ведерников посещает предприятия, встречается с активами районов, узнает о проблемах - все это идет на карандаш, ложится в проект его будущей программы. Часть этих проблем он может уже сейчас решить, используя свои ресурсы. То есть колоссальная работа проходит. И у самих избирателей есть возможность на более раннем этапе повстречаться с потенциальными кандидатами. Так что я считаю, именно такая форма выбора кандидата себя полностью оправдала. Мы видим кандидата в лицо заранее, мы с ним знакомимся, он входит в курс проблематики и может начать что-то делать, не дожидаясь самой выборной кампании. И этот контакт между избирателем и кандидатом - это важно. Как важно и согласованное выдвижение кандидатов от партии со всеми ячейками, с членами партии.

Любовь Кузнецова: Спасибо, Александр Николаевич, за сегодняшнее общение. Всего доброго.

Александр Козловский: Всего доброго, до свидания.